Com a queda do secretário de Polícia Civil, Rêmullo Diniz, caiu com ele toda a equipe. O Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira traz uma série de nomeações e exonerações para a Polícia Civil do Acre, que recentemente perdeu o status de Secretaria.

Gladson Cameli nomeou o delegado Alex de Souza Cavalcante para ser o delegado-geral adjunto. Ele ocupa o lugar de Marcus José da Silva Cabral. Mas, Marcus José não ficou desamparado, o governo do Estado nomeou como diretor do Departamento Técnico de Polícia Civil.

No lugar do delegado Getúlio Monteiro, que respondia pelo Departamento de Polícia da Capital e do Interior, assume o delegado de Polícia Civil, Cleylton Videira.

Os delegados José Aníbal Tinôco e Thiago Fernandes assumem a Corregedoria-Geral e a Corregedoria-Geral Adjunta, respectivamente.

