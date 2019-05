O que não faltou foi nomeação na edição desta quinta-feira, 30, do Diário Oficial do Acre. O governador Gladson Cameli nomeou 145 em diversos cargos comissionados na administração estadual.

Apesar do número elevado, a grande maioria das nomeações não representa aumento nos gastos do executivo com pessoal, já que são nomeações de pessoas que já exerciam funções gratificadas e que estão sendo novamente nomeadas por conta da reforma administrativa.

Como exemplo, a fusão da Secretaria de Gestão Administrativa (SGA) e antiga Secretaria de Planejamento (Seplan), que agora formam a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e foi responsável por 45 nomeações.

Outra mudança provocada pela reforma administrativa é o remanejamento dos servidores do antigo Instituto de Assistência Social (IAIS) para a recém-criada Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e das Políticas para Mulheres (SEASDHM).

Quem continua com prestígio na nova secretaria é o filho do senador Márcio Bittar (MDB), João Paulo Bittar, e Nara Regina Sandri Schafer, esposa do deputado Tchê (PDT), atual líder do governo. Os dois foram nomeados como chefes de departamento com salários de R$ 10.500 reais.

A nova reforma criou também o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC), que é o mesmo Instituto Dom Moacir (IDM), batizado com novo nome. O IEPTEC está vinculado a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE).

