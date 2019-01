O experiente Alércio Dias está confirmado como novo presidente do Acreprevidência

O governador Gladson Cameli (Progressistas), nomeou presidentes e diretores da administração indireta do Estado. Nomes como Alércio Dias e André Hassem estão entre os escolhidos. O anúncio foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), de sexta-feira (4).

O experiente Alércio Dias, pecuarista e ex-secretário de Educação do Acre, está confirmado como novo presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência). Também foi oficializado o nome da advogada Odicleia Camara da Costa, como presidente da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac).

O ex-prefeito de Epitaciolândia e ex-candidato a deputado federal pelo Solidariedade, André Hassen, comandará o Instituto de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Acre (IMAC). Já Carlos Gabriel da Costa Garcez, é o presidente do Instituto de Assistência e Inclusão Social (IAIS), incorporado à estrutura do Desenvolvimento Social.

O Instituto de Terras do Acre (Iteracre), que teve três gestores em 2018, terá como presidente, Esmael dos Santos Machado. Por fim, foi nomeado para exercer o cargo de Chefe de Gabinete do vice-governador, Major Rocha (PSDB), Isaque Félix Ximenes.