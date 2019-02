O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), usou as redes sociais nesta sexta-feira (8) para tomar uma decisão arrojada e polêmica: acabar com todas as multas eletrônicas aplicadas pelo Departamento de Trânsito no Acre (Detran) em todas as cidades do estado.

Segundo Gladson Cameli, após reunião com o chefe da Casa Civil, José Ribamar, e o diretor do Detran/Ac, Luiz Fernando, ficou determinado que o Detran acabe com todas as multas eletrônicas.

“Estou aqui numa reunião com o chefe da Casa Civil e diretor do Detran e estou determinando que eles acabem com todas essas multas eletrônicas que afetam a população e não traz benefício nenhum aos acreanos”, diz Gladson.

O governador afirma, ainda, que muitas vezes os condutores não cometem excesso e, mesmo assim, são notificados e multados pelo Detran.

“A população as vezes não tem nem dinheiro para comprar um medicamento e fica pagando multas desnecessárias. Multas que muitas vezes os condutores não estão cometendo excessos. Determino que eles (diretor do Detran e chefe da Casa Civil) mandem um parecer para a Procuradoria-Geral do Estado para que não cobrem mais as multas eletrônicas”, diz.

