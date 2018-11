Gladson também solicitou reunião com o governador de Nova Iorque para falar sobre segurança pública

O senador Gladson Cameli (Progressistas), governador eleito do Acre, em missão oficial pelo Senado, em Nova Iorque, participa de várias reuniões promovidas pelas Organização das Nações Unidas (ONU). Nesta quarta-feira, 28, a agenda em destaque foi “O Brasil e as Operações de Paz sob a Égide da ONU”. Cameli também solicitou uma reunião com o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, para falar sobre segurança pública.

Na ONU, durante a reunião foi apresentada uma síntese da importância do Brasil nas missões da organização internacional. O país é membro fundador da ONU e participa desde 1948 de Operações de Paz. De acordo com a instituição, das 71 operações realizadas no mundo, o país participou de 41, o que representa 58%. Além disso, o Brasil autorizou o desdobramento mais de 46.000 civis e militares brasileiros para trabalhar na ONU.

Governador eleito do Acre, senador Gladson Cameli, destacou a importância da Organização das Nações Unidas para o mundo. “Temos muito que aprender com a ONU, aqui participei de reuniões em que líderes do mundo inteiro estavam presentes. Essa troca de experiências é muito saudável. Também solicitei uma reunião com o governador de Nova Iorque para falar sobre segurança pública. Uma das pautas prioritárias de meu governo”, informou Gladson.

Hoje às 18h30, Gladson Cameli e outros parlamentares foram convidados para um coquetel, onde serão homenageados pelo embaixador Mauro Vieira, representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas. Amanhã, quinta-feira, 29, pela manhã o senador participa de mais reuniões no Conselho de Segurança das Nações Unidas e, a tarde, retorna para o Brasil.

