Governador fez a leitura da mensagem governamental para vereadores de Rio Branco, nesta segunda-feira

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, afirmou nesta segunda-feira, 4, que será preciso o diálogo, o comprometimento e muita vontade para que sejam feitas as mudanças que o povo merece no estado, durante leitura da mensagem governamental, na abertura dos trabalhos legislativos da Câmara de Vereadores de Rio Branco.

No texto, Cameli exaltou o papel da democracia no soberano processo que o elegeu governador do Estado do Acre pelos próximos quatro anos. E prosseguiu, reafirmando o seu compromisso de construir uma relação de respeito, de transparência e de diálogo com a Casa Legislativa.

“Vontades são mais que desejos. Vontades são intenções prontas para se tornarem ações. Sei que os senhores têm o desejo de transformar o Acre, tornar nosso estado um lugar melhor para cada um que aqui vive. Dessa forma, o Legislativo e o Executivo começam essa caminhada olhando para o mesmo objetivo, e isso é muito importante”, afirmou o governador.

Gladson Cameli lembrou o déficit orçamentário estadual, que por ano chega a R$ 200 milhões. O governador mencionou ainda a Reforma Administrativa e o contingenciamento de despesas, como medidas de austeridade para manter o equilíbrio das contas públicas. Diante da atual circunstância, o administrador pediu a união dos poderes para juntos superarem a crise financeira.

“Diante do quadro que enfrentamos, apenas boas intenções não serão suficientes. Será preciso o diálogo, a competência, o comprometimento, a fé e muita vontade para mudar as coisas. Vontade para trabalhar em dobro, pelo governo que se inicia, para fazer as mudanças que o nosso povo merece e para resolver os problemas deixados pelo governo anterior.”

“Sei que teremos oposição. E a cada um de vocês, agradeço. Porque a oposição tem o insubstituível papel de debater, fiscalizar e contribuir para melhoria do nosso trabalho. Sejam oposição aos problemas que o nosso estado enfrenta, mas não sejam oposição ao trabalho, nem ao nosso povo”, completou.

A sessão solene, realizada no Theatro Hélio Melo, Centro de Rio Branco, marcou a posse da nova Mesa Diretora do parlamento mirim pelo próximo biênio (2019-2020). Além de Gladson Cameli, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, também fez a leitura da mensagem governamental.

Para o presidente da Câmara, vereador Antônio Morais (PT), o Legislativo Municipal será parceiro do Poder Executivo. “A Câmara Municipal está de portas abertas para receber o governador Gladson Cameli, porque trabalhamos para a população do Estado do Acre. Por isso, vamos trabalhar com total transparência”, enfatizou.

Texto: Wesley Moraes/Secom - Fotos: Odair Leal/Secom

