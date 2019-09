O governador Gladson Cameli esteve na manhã desta sexta-feira, 13, visitando o campo de testes da Iveco Defence Vehicles, em Bolzani, na Itália, para conhecer o LMV – carro blindado para uso militar no combate ao crime organizado e vigilância de fronteira.

Cameli também conheceu o MUV – veículo para transportes de tropa, e em seguida visitou as instalações da fábrica da Iveco onde assistiu uma apresentação dos produtos comercializados no Brasil.

O diretor regional da Iveco Vehicles, Rubens Silvano Casilli, apresentou um vídeo institucional ao governador e sua equipe sobre a linha de produção de veículos específicos para proteção de fronteiras e segurança pública em geral. Os carros militares têm garantia de durabilidade nos serviços executados em estradas precárias.

Segundo o governador Gladson Cameli, o governo do Estado trabalha para investir maciçamente em segurança pública, adquirindo equipamentos modernos para que as polícias acreanas tenham estrutura para combater à criminalidade tanto na cidade quanto no apoio ao governo federal nas áreas fronteiriças.

O governador convidou os representantes da Iveco para visitarem o Acre, e assim estudarem a viabilidade de investimentos nos estados da Amazônia Legal e os países vizinhos.

“Somos gratos pela receptividade dos executivos da Iveco Defence Vehicles, e certamente levaremos nossa experiência em conhecer a linha de veículos militares para o nosso país. Quanto ao Acre, nossa torcida é que a empresa fique mais presente no Brasil uma vez que o Acre está localizado numa posição geográfica estratégica com os países andinos, nos trazendo a expectativa de investimentos promissores para todo os que acreditam no potencial da Amazônia brasileira”, afirmou Cameli.

Na fábrica da Magirus, em Bréscia, também na Itália, Cameli participou da demonstração de viaturas de combate a incêndio florestal, com sistema de autoproteção e cabine pressurizada, o Euro Cargo 150-320.

O gerente de produção da indústria, Nicola Morandi, também apresentou ao governador acreano e sua equipe, a linha de caminhões de combate a incêndio em aeroporto, o Aena B-8.

Para o comandante do Corpo de Bombeiros Militar, Cel. Carlos Batista, o governador Gladson Cameli tem demonstrado interesse em oferecer condições de trabalho para a segurança pública do Acre.

“Diante da situação ambiental no tocante às queimadas, o Corpo de Bombeiros tem recebido toda a atenção do governador Gladson Cameli para o combate a incêndios, e não temos dúvidas que grandes investimentos serão feitos para garantir condições de trabalho aos nossos homens e oferecer um serviço de qualidade à sociedade acreana”, disse Batista.

O chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, a primeira-dama, Ana Paula Cameli, o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista, o chefe da Casa Militar, coronel Amarildo Camargo, o capitão Marcos Coutinho, o tenente-coronel Carlos Negreiros e a secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro, também participaram das agendas na Iveco Defence Vehicles.

