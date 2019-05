Suas maiores desconfianças são em relação aos pagamentos na Saúde, da ordem de R$ 30 milhões mensais

TIÃO MAIA, DO CONTILNET

O governador Gladson Cameli disse, em entrevista exclusiva ao ContilNet, na noite da última quarta-feira (29), em seu gabinete, em Rio Branco (AC), que está pedindo uma auditoria na folha de pagamento do funcionalismo público do Estado, estimada em R$ 230 milhões mensais.

Ele suspeita que há irregularidades nos pagamentos e, através de uma auditoria a ser executada pela Secretaria de Planejamento e Gestão Administrativa (Seplag), vai poder, enfim, saber para onde está indo tanto dinheiro. “A princípio, eu suspeito que sim”, disse, sobre possíveis irregularidades.

De acordo com o governador, só o pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde está em torno de uns R$ 30 milhões mensais e isso fez com que ele passasse a suspeitar de que há muita gente ganhando muito sem fazer nada. “Nessa folha de pagamento tem um furo, com toda a certeza. Eu estou desconfiando de tudo”, disse. “Como é que você não desconfiaria disso? Vamos imaginar que você é o governador e todo o dia, quando acorda, tem uma novela com um capítulo diferente no setor.

Gladson Cameli disse que ainda não recebeu as primeiras informações que pediu ao setor e que também não estabeleceu prazo para o fim da auditoria. “Mas, assim que ficar concluído e nós sabermos o que está acontecendo e para onde está indo o dinheiro do contribuinte, vamos chamar a imprensa e revelar tudo”, disse.

