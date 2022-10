Gladson Cameli tem encontro com Bolsonaro e reafirma apoio para a reeleição do presidente

O governador também fez um breve relatório do desenvolvimento do Acre, dos projetos e das inúmeras obras em andamento

O governador Gladson Cameli, reeleito para um segundo mandato, participou de uma reunião na manhã desta quinta-feira, 6, com o presidente da República, Jair Bolsonaro.

Gladson esteve acompanhado da senadora Mailza Gomes, eleita vice-governadora do Acre. O governador reafirmou seu apoio à candidatura de Bolsonaro para presidente da República.

Em seu breve discurso, na presença de dezenas de parlamentares e governadores eleitos e reeleitos, Cameli fez questão de lembrar o avanço do Brasil nesses quase quatro anos de mandato, ressaltando a luta contra a covid 19, os milhares de títulos agrários entregues, beneficiando especialmente as donas de casa, e disse ainda que: “estamos conscientes do grandioso trabalho de Vossa Excelência (Jair Bolsonaro) e que o melhor ainda está por vir”.

Gladson ressaltou ao presidente Bolsonaro que o Acre deu uma resposta aos muitos anos de atraso com a administração da esquerda e que a prova desse novo posicionamento da população do Acre foram os 62% dos votos concedidos ao presidente no primeiro turno das eleições. “Vamos trabalhar agora, voto a voto, para que esse percentual cresça sobremaneira e sua reeleição seja garantida com o apoio dos acreanos”, disse Cameli.

Após o encontro geral com parlamentares e governadores, Gladson Cameli ainda se reuniu com Jair Bolsonaro para fazer um resumo da situação administrativa e tratar das principais ações a serem desenvolvidas no próximo mandato.

Cameli salientou ao presidente que uma de suas principais metas para o próximo mandato é a regularização fundiária, que já teve um avanço significativo em seu atual governo, bem como a recuperação da BR 364, ligando Rio Branco a Cruzeiro do Sul, e a BR 317, que liga Rio Branco a Assis Brasil, fronteira com o Peru.

O chefe do executivo acreano também enumerou diversas obras que estão sendo executadas, transformando o Acre em um verdadeiro canteiro de obras.

Explicando que tomaria muito tempo se enumerasse todas, citou como principais a construção das pontes de Sena Madureira e da Sibéria, o anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, a duplicação da rodovia estadual AC-405, em Cruzeiro do Sul, e a pavimentação da nova estrada de acesso a Xapuri, que contribuem com a criação de dez mil empregos diretos e indiretos.

Bancada coesa

O dirigente acreano também ressaltou a coesão de toda a bancada de deputados federais e a eleição para o senado do deputado federal Alan Rick, como sendo da maior importância para o desenvolvimento da nação, em especial do Acre.

Participaram também da grande reunião com o presidente o deputado federal e senador eleito Alan Rick; o senador em exercício e deputado federal eleito, Dr. Eduardo Velloso; a deputada federal em exercício e eleita para o cargo, Antônia Lucia; o deputado estadual, eleito deputado federal, Roberto Duarte; o deputado federal eleito, Zezinho Barbary; o deputado federal eleito, Coronel Ulysses; e o representante do governo em Brasília, Ricardo França.

