Gladson Cameli visita obras do Anel Viário e reafirma parceria com Brasiléia

No início da agenda no município durante esta quinta-feira, 28, o governador do estado do Acre, Gladson Cameli (PP), visitou as obras estruturantes do anel viário que está sendo construído entre Epitaciolândia e Brasileia no valor de 60 milhões de reais. A obra que tem mais de 10km de extensão abre caminho cada vez mais para o desenvolvimento do Acre

Gladson Cameli comentou ainda, a realização de um encontro presidencial entre os governos brasileiros e peruanos que será realizado em Porto Velho (RO), no inicio de fevereiro, onde na ocasião os presidentes Jair Bolsonaro e o presidente do Peru, Pedro Castillo, assinaram um intercambio comercial para exportação de carnes entre elas suínas entre outros produtos do Acre para o Peru através da interoceânica.

Em seguida o governador acreano se reuniu com a Prefeita Fernanda Hassem na Prefeitura de Brasileia por mais de duas horas e anunciou parcerias em vários setores para o município eles na infraestrutura

