Enquanto o candidato a governador pelo Progressistas, senador Gladson Cameli, ainda cumpre agenda em Brasília, seu vice, o tucano Major Rocha, comanda a campanha majoritária da oposição no Acre.

Nesta quarta-feira, 29, Major Rocha participa de uma caminhada no bairro Taquari, no 2º Distrito de Rio Branco.

Ainda pela manhã, a militância dos partidos de oposição realizam um bandeiraço e adesivaço na rotatória da Havan.

À tarde, Major Rocha participa de caminhada no Calafate.

Gladson continua em Brasília. Nesta terça-feira, 28, o candidato participou de audiências na Casa Civil, Infraero e Ministério dos Transportes. Na oportunidade, ele tratou durante reuniões sobre a reconstrução da BR-364, a de recuperação da 317, as obras da ponte do Madeira e ainda acerca do recapeamento do estacionamento do aeroporto de Rio Branco e a alfândega do aeroporto de Cruzeiro do Sul.

