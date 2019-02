O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), decretou na manhã desta sexta-feira (15) situação de calamidade pública na saúde pública do estado. O decreto de Nº 531 foi divulgado na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira.

“O Estado declara a existência de situação de calamidade pública no serviço estadual de saúde, afetado pela insuficiência de profissionais da saúde, e dá outras providências”, diz trecho do decreto.

O documento explica que o motivo de decretar situação de calamidade pública está ligado ao fato de que a a prestação do serviço público estadual está comprometida em decorrência da insuficiência de recursos humanos, advindos, dentre outros.

O governo afirma ainda que falta mão de obra para atender os hospitais públicos do estado do Acre.

“A prestação do serviço público estadual está comprometida em decorrência da insuficiência de recursos humanos, advindos, dentre outros: da aposentação de 658 servidores e exoneração de 1.769 profissionais da saúde estadual no período de 2015 a 2018”, diz.

