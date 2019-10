Gladson detona hipocrisia do discurso ambiental: “Mandei cartas para o mundo todo e até agora não veio um Doril”

O Acre deve receber em 2020 cerca de R$ 300 milhões de reais de verbas oriundas do pré-sal. O governador Gladson Cameli reconhece que os recursos chegam em uma boa hora, porém reclama da falta de igualdade na partilha entre os estados.

Na manhã desta sexta-feira (11), em discurso durante solenidade da Segurança pública no Palácio Rio Branco, Cameli disse que os estados da Amazônia deveriam ser priorizados com as verbas do pré-sal. Cameli reclamou que a prova de que os discursos de valorização da região amazônica não condizem com a prática é a diferença na partilha desses recursos.

O governador também relembrou que durante o período de decretação de emergência por causa das queimadas no Acre, o governo local enviou inúmeros pedidos de ajuda para países da Europa que, em tese, são defensores da floresta, porém não recebeu “sequer um Doril”.

“Quando se fala em preservação todo mundo vem pra cima cobrar dos governadores da Amazônia. O mundo todo quer chamar a atenção. Eu por exemplo mandei cartas para o mundo todo e até agora não veio um Doril para passar dor de cabeça.”

Texto: Luciano Tavares

