As regras de aposentadoria dos servidores federais poderão passar a valer também para o funcionalismo estadual, municipal e distrital (como tempo de contribuição e idade mínima).

O governador do Estado do Acre Gladson Cameli (PP), disse a reportagem nesta terça-feira (12), que dependendo do resultado da votação de hoje no Congresso Nacional, deverá retirar a Reforma da Previdência do Estado da pauta de discussões e votações na Casa do Povo (Aleac).

“Vou ser bem direto. Eu não vou dar ao Tesouro um projeto da reforma do estado que amanhã pode vir a ser aprovado pelo governo federal. Então, caso seja, eu apenas pego o deles pra gente. Com isso, eu não tiro nada e vou apenas manter o que eles determinaram”, declarou.

Caso a matéria que vem causando polêmica entre os mais diversos sindicatos do Acre seja retirada de votação, ela será apenas substituída pela PEC Paralela da Previdência (PEC 133/2019) aprovada na última semana no Plenário do Senado.

A PEC Paralela de Jair Bolsonaro, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem adotar integralmente as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio de Previdência Social da União por meio de lei, cujas regras de aposentadoria dos servidores federais poderão passar a valer também para o funcionalismo estadual, municipal e distrital (como tempo de contribuição e idade mínima).

