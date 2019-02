“A sociedade mesmo desaprova isso e não sou eu que vou carregar essa conta nos ombros”, disse Cameli”

O governador do Acre, o progressista Gladson Cameli, confirmou na tarde desta quinta-feira (7), que aguarda tão somente um parecer Legal da Procuradoria Geral do Estado (PGE), para deixar de pagar as pensões vitalícias que são concedidas aos ex governadores, ou suas viúvas e dependentes.

“Por mim, eu já teria cortado tudo e não pagaria mais nenhuma dessas pensões. Solicitei da PGE um parecer legal para encaminhamos o quanto antes um decreto à Assembleia Legislativa, e que as pensões deixem de ser pagas. A sociedade mesmo desaprova isso e não sou eu que vou carregar essa conta nos ombros”, disse Cameli.

