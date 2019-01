Em entrevista ao portal Contilnet, o governador Gladson Cameli (Progressistas), logo após tomar posse no cargo no começo da noite desta terça-feira (1º), em ato popular na esplanada do Palácio Rio Branco, disse que uma das respostas imediatas de seu governo é o pagamento do décimo-terceiro salário relativo a 2018 a parte do funcionalismo público do estado. O débito está em aberto.

“A nossa intenção é dar uma resposta imediatamente para a sociedade. Uma delas é achar uma solução imediata para pagar o décimo-terceiro dos funcionários do estado”, garantiu.

O governador empossado voltou a reafirmar que seu governo é para todos e mencionou suas prioridades. Entre elas, a saúde, que “não pode esperar”.

“Iremos governar para todos. Para todos os prefeitos, em parceria com todas as instituições, para que possamos aquecer nossa economia e abrir o estado para o desenvolvimento, para o agronegócio e abrir novas oportunidades de emprego. Nossas prioridades são segurança, saúde, educação e o desenvolvimento [da economia]”, anunciou.