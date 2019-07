“Quem quiser gastar que gaste. Quem não quiser, é só economizar ou deixar no banco. Só estou fazendo a minha parte”, disse o governador

SALOMÃO MATOS, PARA CONTILNET

O governador Gladson Cameli (Progressistas) rebateu as reclamações de alguns sindicalistas e servidores públicos do estado sobre a antecipação de 50% do 13° salário que será creditado na folha de pagamento o mês de julho.

Para alguns sindicatos, boa parte dos servidores e até setores do comércio local dizem que essa antecipação precoce já no mês de julho fará falta no mês de dezembro quando ocorrem as comemorações do Natal e festas de final do ano.

Em discurso na segunda-feira (15), durante solenidade de entrega de títulos definitivos em Senador Guiomard, Cameli, falou pela primeira vez no assunto.

“Eu faço é rir de certas coisas. Eu e minha equipe fazendo o maior esforço, economizando para poder pagar agora nesse mês de julho a parcela do 13° salário que ficou lá da gestão passada, pagar a folha do mês de julho e junto, já nesse pagamento, antecipar 50% do décimo e ainda reclamam? ora, ora! Eu estou fazendo a minha obrigação de pagar em dia. Agora, o dinheiro é de vocês e vai estar na conta. Gasta quem quer, quem não quiser gastar e economizar la para dezembro, é só deixar la guardado no banco ora. Estão reclamando de barriga cheia”, rebateu.

