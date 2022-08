Gladson e Mailza tomam café com Bolsonaro para tratar das eleições no Acre

Foto: Cedida

O risco de fogo é considerado alto e crítico em pontos do Leste do estado, de acordo com o Boletim de Queimadas do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental do Acre (Cigma).

As ações de fiscalização e combate às queimadas estão sendo intensificadas em todo o Estado, segundo o Corpo de Bombeiros.

Segundo a previsão, a consolidação do risco de fogo previsto para esta sexta-feira (12), mostram pontos críticos especialmente no Leste, que compreende os municípios de Sena Madureira, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia, Capixaba, Bujari, além da capital Rio Branco.

Foto: reprodução

O princípio do Risco de Fogo, de acordo com o boletim do Cigma, “é um produto que apresenta a suscetibilidade da vegetação para sua queima, do ponto de vista meteorológico. No processamento e cálculo são utilizadas informações do tipo de vegetação, histórico da chuva nos últimos 120 dias, umidade relativa mínima e temperatura máxima, ambas à superfície”, aponta documento.

