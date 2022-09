Gladson e Ney participam de 2° Encontro dos Amigos Terceirizados

O candidato a senador Alan Rick (União Brasil) participou de reuniões com o público mais jovem nesta sexta-feira, 09, no auditório da livraria Paim, onde várias lideranças do esporte estiveram presentes e no sábado, 10/09, no campo da Fumbesa, antigo CEJA da Estação Experimental, com a comunidade que utiliza o espaço.

Nas duas oportunidades o candidato falou sobre o desejo de continuar investindo no que gera oportunidade para a juventude, dando continuidade ao que já tem realizado como deputado federal.

No esporte, Alan destacou os investimentos em construção, reforma e cobertura de quadras esportivas em escolas e praças em todo o Acre, o campo de futebol da Cidade do Povo e a reconstrução do complexo esportivo da Fumbesa, espaço tradicional da Estação Experimental, em Rio Branco.

“O esporte forma cidadãos e temos muitas realizações neste sentido. Hoje, estou feliz porque na segunda-feira já começam as obras aqui no espaço esportivo da Fumbesa. Em tempo recorde conseguimos liberar a emenda de R$ 1,7 milhão, projetar, licitar e contratar a empresa que iniciará esse trabalho” – disse.

Na educação, Alan ressaltou o fortalecimento do Instituto de Educação Profissional e Tecnicológica (IEPTEC) em todos os municípios, os recursos enviados para a UFAC – mais de R$ 14 milhões – e para o IFAC e a aprovação da Lei do Revalida, que possibilita muitos jovens formados em medicina no exterior habilitarem seus diplomas para atuarem no Brasil.

“Eu acredito na educação como instrumento de transformação de vidas e acensão social. Eu sou prova disso. Levar cursos profissionalizantes e técnicos, fortalecer a nossa Universidade e Instituto Federal e o próprio Revalida são ações que abrem portas para essa transformação” – declarou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários