No primeiro dia de propaganda eleitoral obrigatória transmitida no rádio e televisão nesta sexta-feira (31), o candidato a governador do Acre, Gladson Cameli, relembrou sua trajetória política ao longo dos últimos doze anos, como deputado federal e senador.

“Fui considerado o campeão em trazer recursos e emendas para todos os municípios sem distinção de cores partidárias. Convivi com gente do Brasil inteiro e conheci a fundo os problemas do nosso país, e principalmente as soluções. Agora eu posso dizer: eu estou preparado para ser o seu governador”, disse Gladson Cameli.

Para o candidato a governador seria fácil permanecer no Senado pelos próximos quatro anos. Mas, segundo ele, o Acre precisa de mudanças imediatas para retomar o rumo do desenvolvimento e do crescimento.

“Sei o caminho lá em Brasília para ir buscar os recursos que o nosso estado tanto precisa. Estou preparado porque sei que um partido não pode ser maior que o nosso estado. O Acre tem que pertencer às pessoas. Me sinto preparado porque sei que os problemas que se acumulam há anos só serão resolvidos através de uma mudança. Não é uma mudança de nomes. Não é uma mudança de cores. É uma mudança de verdade. Uma mudança que só pode ser feita por todos nós. Por isso eu quero ser o seu governador”, afirmou Gladson.

Durante os quatro minutos e cinquenta e dois segundos de duração do programa eleitoral, Gladson disse que o seu compromisso é com os acreanos para que eles voltem a ter dias melhores. Além de destacar que conseguiu reunir o maior número de partidos para garantir o apoio necessário aqui em Brasília para fazer as mudanças que o Acre precisa.

“Se Deus colocou essa oportunidade em nosso caminho, a hora é agora. Preciso do seu voto. A partir de hoje, nós vamos apresentar as nossas propostas para o Acre”, disse Gladson dirigindo-se diretamente aos eleitores.

Várias bandeiras foram levantas por Gladson ao longo da inserção. Todas as propostas constam do Plano de Governo do candidato a governador, que prevê executá-las dentro do período de quatro anos de gestão.

“Na saúde, vamos terminar o Pronto-Socorro de Rio Branco, o hospital de Brasiléia, a UPA de Cruzeiro do Sul e colocar a saúde para funcionar. Na educação, vamos implantar quatro colégios militares no interior, modernizar a infraestrutura das escolas e fazer concursos públicos para efetivar professores. Na economia e geração de empregos, vamos abrir o Acre para o desenvolvimento. Chega do estado depender do governo para quase tudo”, explicou o candidato a governador.

Em um trecho do programa eleitoral, Gladson contou com a presença do candidato a vice-governador pela coligação Mudança e Competência, Major Rocha. Na ocasião, ele esclareceu que buscou um especialista para o ajudar a combater o crime com todas as forças. Em seguida, Rocha esclareceu qual será a primeira medida na área.

“Nós vamos dar um choque de segurança. Nos primeiros meses, a população já vai sentir a diferença”, garantiu o candidato a vice-governador.

A propaganda eleitoral no rádio e TV será realizada até o dia 03 de outubro. O primeiro turno da eleição está previsto para ocorrer no dia 07 de outubro.

