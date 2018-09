Acompanhado de seu vice Major Rocha (PSDB) e do deputado federal Flaviano Melo (MDB), candidato à reeleição, Gladson Cameli caminhou nesta segunda-feira, 10, pelas ruas da cidade de Capixaba.

Na oportunidade, Cameli conversou com comerciantes e produtores rurais sobre seu plano de governo. O progressista afirmou que se for eleito fará um governo com transparência nas contas públicas. Gladson falou ainda sobre suas propostas para o agronegócio. Capixaba está entre os municípios do Acre com grande vocação para a agricultura.

“Estenderei a minha mão amiga mais uma vez para nosso povo, como sempre fiz com meu trabalho no Estado. Quem me conhece sabe que não vou medir esforços para lutar e representar bem a nossa população. Meu compromisso será dar mais dignidade e respeito para cada cidadão.”

Gladson também cumpriu agenda em Senador Guiomard onde se reuniu com cerca de 300 pessoas.

Nesta terça-feira, o candidato do Progressistas participou de uma reunião logo cedo no Barriga Verde, empresa de materiais de construção. O candidato participa ainda pela manhã de bandeiraço no pórtico do Parque da Maternidade e no Terminal Urbano e à tarde faz caminhada no Calçadão.

