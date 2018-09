Durante encontro com desportistas nesta quinta-feira (6), o candidato a governador da coligação Mudança e Competência, Gladson Cameli, e o vice, Major Rocha, reafirmaram o compromisso com o esporte e lazer. O evento ocorreu no estádio José de Melo, em Rio Branco.

“No meu governo, teremos uma verdadeira Secretaria de Esporte. Vamos escolher quem realmente entende do assunto e daremos prioridade ao diálogo. Dentro da nossa realidade, vamos priorizar as comunidades do nosso estado”, afirmou.

Gladson e Rocha ouviram as principais demandas dos desportistas. Márcio Araújo lembrou que, na década de 1990, o Acre era um estado competitivo nacionalmente. “Fomos campeões em várias modalidades. Hoje, nossos atletas sequer participam das competições. Falta apoio do governo. Isso é lamentável”, enfatizou.

Atento aos anseios apresentados, Gladson afirmou que será um governador parceiro do esporte. Em seu plano de governo, Gladson Cameli propõe um olhar atento ao esporte, principalmente na formação de jovens em situação de vulnerabilidade social. Outra prioridade é fortalecer os Jogos Estudantis e Jogos Indígenas e a criação de bolsas para incentivar atletas de alto rendimento.

Major Rocha falou do abandono de vários locais utilizados para práticas esportivas, entre eles, o estádio Arena da Floresta. No término do encontro, Gladson e Rocha receberam uma carta dos desportistas e se comprometeu analisar todas as propostas apresentadas pelos desportistas.

CAMINHADA NA VILA BETEL – No final da tarde desta quinta-feira (06), Gladson Cameli caminhou pelas ruas da Vila Betel, na regional da Floresta, onde recebeu o carinho dos moradores da região e falou para várias pessoas sobre as propostas de seu Plano de Governo.

