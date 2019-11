Também foi empossado pelo chefe do executivo, o subcomandante, coronel Luciano Dias Fonseca

O coronel Ulysses Araújo foi empossado como comandante geral da Polícia Militar do Estado do Acre, cargo máximo da Corporação. A solenidade de troca de comando aconteceu em frente ao quartel-geral da Instituição, no Centro de Rio Branco com a presença do governador Gladson Cameli (Progressistas), e do vice-governador, Major Rocha (PSDB).

Também foi empossado pelo chefe do executivo, o subcomandante, coronel Luciano Dias Fonseca, na ocasião ele recebeu o aval governamental. Ele assume o lugar deixado por coronel Douglas Thomaz, cuja exoneração foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Comentários