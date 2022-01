Gladson enfatiza redução de crimes no Acre e cutuca gestão do PT: “A solução foi dar apitos”

Uma nova casa noturna foi inaugurada na noite da última terça-feira, 28, na cidade de Cruzeiro do Sul, situada no Vale do Juruá. Trata-se da Planet House, cujo diferencial são shows com strip-tease. Na inauguração, dançarinos do Sul do Brasil vieram ao estado e interagiram com o público presente. A galera pôde interagir com os artistas enquanto os dançarinos tiravam a roupa.

A proprietária, a empresária Patricia Dias, destaca que os dançarinos só interagem com o público mediante consentimento. Ela afirma que o objetivo é oferecer diversão para o público adulto e que haverá outros shows como o da inauguração, prometendo agradar a todos os públicos.

“Não é uma casa de prostituição, nem para a prática de sexo. É para a diversão do público adulto. Vai ter festa com temas diferentes para a mulherada, para os gays e simpatizantes, para idosos e haverá a noite Rock” , destaca Dias.

A proprietária garante que as noites de Cruzeiro ficarão mais divertidas. “Aqui a gente sai à noite e é tudo igual. Eu quis fazer algo diferenciado e Cruzeiro do Sul já é uma cidade que comporta esse tipo de casa noturna. É para as pessoas se divertirem. Eu digo para os clientes que a casa é deles, mas é para se divertirem com respeito e sem bagunça”, pontua.

