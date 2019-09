O governador Gladson Cameli, exonerou do cargo de delegado-geral Alex de Souza Cavalcante, da Secretaria de Estado de Polícia Civil – SEPC.

Por Salomão Matos

Com pouco mais de três meses no cargo, por meio de decreto publicado na edição do Diário Oficial na manhã desta quarta-feira (4), o governador do Acre, progressista Gladson Cameli, exonerou do cargo de delegado-geral Alex de Souza Cavalcante, da Secretaria de Estado de Polícia Civil – SEPC.

O decreto de exoneração não especifica os motivos do desligamento do delegado que foi empossado em maio passado. No lugar dele, assume o corregedor da Polícia Civil, Antônio Aníbal Tinôco Filho.

No mesmo Diário Oficial, em outro decreto, o governador nomeou para a corregedoria da SEPC, no lugar de Tinôco, Thiago Thiago Fernandes Duarte, que já ocupava o cargo de ajunto na mesma pasta.

Confira a exoneração do delegado Alex de Souza e a nomeação de seu substituto.

