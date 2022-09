Gladson, Mailza e Ney caminham pelas ruas de Epitaciolândia

O candidato a governador Sérgio Petecão (PSD) visitou nesta quinta-feira (16) os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, onde participou de várias eventos de campanha, acompanhado do candidato a vice-governador Tota Filho (PSD), e aliados políticos da região.

A programação teve início pela manhã, com uma visita ao mercado público de Epitaciolândia, que recentemente foi ampliado e reformado graças a emendas de Petecão como senador. “Para mim é uma honra poder chegar num lugar como esse e ser bem recebido pelos feirantes. Poder ajudar essas pessoas no mandato de senador é muito gratificante”, declarou Petecão.

A estadia em Epitaciolândia incluiu ainda visita em comércios da área central da cidade. “A nossa campanha não para no estado todo. A minha conversa é com o povo nas ruas, e é com o povo que nós vamos vencer!”, declarou Petecão.

A agenda de Petecão no Alto Acre se estendeu pela tarde, quando o candidato fez uma caminhada nas principais ruas de Brasiléia, levando centenas de eleitores. “Em cada município onde a gente chega é impressionante a alegria do povo em nos receber. Desde o Vale do Juruá, na capital, e aqui no Alto Acre não foi diferente. Vamos vencer essa eleição com a força do povo”, declarou o candidato a vice-governador Tota Filho.

A visita de Petecão à região do Alto Acre prosseguiu no início da noite, com a ida da comitiva à Xapuri, onde o candidato encontrou a candidata ao Senado da chapa, Vanda Milani (PROS) e participou de uma caminhada com centenas de eleitores pelas ruas do Centro.

A programação foi encerrada com a inauguração do comitê da coligação Com a Força do Povo, no Centro de Xapuri. “O Alto Acre nos recebeu de braços abertos, aqui o povo já decidiu pela mudança, nossa campanha cresce cada dia mais, e no dia dois de outubro vamos confirmar essa vitória” afirmou Vanda.

