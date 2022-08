Gladson, o candidato que atrai abraços, risos e multidões

A caminhada da Gladson Cameli, rumo à reeleição ao governo do Acre, tem atraído atenção e arrastado multidões por onde passa.

Um chamamento dito pelos acreanos tem sido uníssono: “Vem cá meu governador”, que vem sempre acompanhado de um riso e uma troca saudável de abraços.

Para o povo, o momento é de manifestar seu bem-querer e aceitação à candidatura de Cameli, que vai se tornando um verdadeiro fenômeno da política acreana.

Para Gladson, é a oportunidade de expressar o seu lado humano, longe da formalidade que exige sua função. Carisma, sinceridade, pulso firme e visão positiva sobram no atual governador do Acre.

É, simplesmente, um perfil político pouco visto por aqui.

“Ele é único e muito sincero”, disse Rosa Maria, moradora do São do Francisco, durante caminhada. Talvez a descrição da acreana nos leve a entender melhor quem é esse governador, que aceita críticas, abre espaço para sugestões no seu governo, reconhece falhas e, sobretudo, mostra-se ser humano.

A singularidade de Gladson parece selar, mais uma vez, a sua permanência no posto mais importante do Estado, a cadeira de gestor do Acre.

Cameli é o candidato que atrai o povo por onde passa.

Campanha no Juruá

Na noite deste sábado , 27, Cruzeiro do Sul abraçou o projeto de reeleição de Gladson, que se fez presente ao grandioso evento de lançamento da também candidatura à reeleição do deputado estadual, Nicolau Júnior.

O evento também contou com a participação de lideranças política do Juruá e da candidata a vice de Cameli, Mailza Gomes, e do candidato ao senado pelo Podemos, Ney Amorim.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários