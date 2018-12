Para chegar a esses números, a equipe técnica do governador eleito teve como parâmetro as folhas de pagamento dos últimos quatro meses

O senador e governador eleito, Gladson Cameli (Progressistas), disse nesta segunda-feira (17) que a reforma administrativa encaminhada à Casa Civil para ser executada em seu governo, a partir de janeiro de 2019, reduzirá a estrutura governamental a 14 Secretarias de Estado, extinguirá 1.300 cargos comissionados e terá somente 10 assessorias especiais, com previsão de economizar cerca de R$ 90 milhões por ano.

Para chegar a esses números, a equipe técnica do governador eleito teve como parâmetro as folhas de pagamento dos últimos quatro meses de 2018. O objetivo da reforma, segundo Cameli, é retomar o equilíbrio fiscal e financeiro do estado, apresentando um ajuste em todos os setores. Segundo ele, as medidas são essenciais para que o estado resgate o controle econômico e assim possa trabalhar em mecanismos que garantam investimentos futuros para as áreas mais carentes do estado.

O governador eleito afirmou, ainda, que não haverá extinção de órgãos da administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) em virtude dos seus passivos trabalhistas/tributários, havendo apenas a fusão de suas atividades em algumas áreas. O mesmo modelo foi adotado para a administração direta (Secretarias de Estado).

Gladson cita como exemplo as atividades o Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), que serão incorporadas ao Imac, passando a se chamar Instituto de Meio Ambiente e Análises Climáticas do Acre. No caso das Secretarias de Estado, as ações da antiga Secretaria de Extensão Agro-florestal e Produção Familiar (Seaprof) serão exercidas pela Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa).

Esclarecendo as mudanças que ocorrerão durante sua gestão, Cameli enfatizou que a reforma apresentará também uma modificação de conceitos econômicos, administrativos e sociais. No âmbito econômico, sua proposta visa a adoção de um novo modelo voltado ao agronegócio, reduzindo os entraves ambientais implementados pela falida política da “Florestania”.

O objetivo será oferecer serviços públicos essenciais ao cidadão, atualmente precários em quase todo o estado. “Há uma necessidade de esforço conjunto de toda sociedade acreana neste momento de crise e insuficiência de recursos, pois precisaremos fazer mais com menos”, disse o governador eleito.

Confira as Secretarias de Estado do Governo Gladson Cameli:

Secretaria de Estado da Casa Civil;

Secretaria de Estado de Planejamento – Seplan;

Secretaria de Estado da Fazenda – Sefaz;

Secretaria de Estado da Saúde – Sesacre;

Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes – SEE;

Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública – Sejusp;

Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo – Seet;

Secretaria de Estado de Gestão Administrativa – SGA;

Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – Sepa;

Secretaria de Estado de Meio Ambiente – Sema;

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano – Seinfra;

Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – Seict;

Secretaria de Estado de Polícia Civil – Sepc;

Secretaria de Estado de Comunicação – Secom.

Área social – Finalizando, o governador eleito esclareceu também que as atividades exercidas pela antiga Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) passarão a serem executadas pelo Instituto de Assistência e Inclusão Social (IAS), sob a coordenação da futura primeira-dama do Estado.