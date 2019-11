Noventa e uma picapes Triton Cop, como são conhecidas nesta versão policial, vieram da fábrica

Ascom

O governador Gladson Cameli esteve inspecionando parte das 127 novas viaturas para as forças de segurança de dos Bombeiros que já chegaram ao Acre, no final da manhã desta sexta-feira, 8.

Acompanhado do vice-governador, Major Rocha e do secretário de Estado de Segurança, Paulo Cézar Rocha dos Santos, Cameli conheceu mais sobre o funcionamento dos veículos, previstos para serem entregues no próximo dia 18 deste mês, em solenidade em frente ao Palácio Rio Branco.

Noventa e uma picapes Triton Cop, como são conhecidas nesta versão policial, vieram da fábrica, com sede em Catalão (GO) já adaptadas ao serviço de patrulhamento e multimissões. “Trata-se de um reforço às nossas instituições, um compromisso que estamos tendo com os nossos policiais e com a nossa população”, disse o governador, que fez questão de entender o funcionamento dos dispositivos de sirenes e de giroflex, ao lado de Major Rocha.

Além do serviço ostensivo da Polícia Militar do Estado do Acre, as picapes servirão também ao Batalhão de Operações Especiais da PM, à Polícia Civil do Estado do Acre, ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre e ao recém-criado Grupo Especial de Combate ao Crimes de Fronteira, o Gefron.

