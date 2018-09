O senador Gladson Cameli (Progressistas) ampliou a vantagem em relação ao seu principal adversário político na disputa pelo governo do Estado, o petista Marcus Alexandre. A nova sondagem de intenção de voto, na modalidade ‘estimulada’ (quando são apresentados ao eleitor os nomes dos concorrentes), mostra Cameli com 44% da preferência do eleitorado. No levantamento de agosto, também feito pela Delta Agência de Pesquisa, o progressista somava 40,46%, contra os mesmos 27,93% do candidato do PT.

Em terceiro lugar aparece o Coronel Ulysses Araújo (PSL), com 6,53% das intenções de voto. Na sondagem de agosto, Ulysses obteve 7,26%. Em seguida vem a candidata da Rede Sustentabilidade, Janaína Furtado, com 1,26%. E por último David Hall (Avante), com 0,40%. No levantamento anterior, Janaína obteve índice de 2,06%, e Hall, de 0,33%.