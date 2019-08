Jair Bolsonaro disse à imprensa que se houver necessidade deve visitar os estados da região Norte que atravessam a crise ambiental provocada pelos incêndios florestais.

Luciano Tavares, do Notícias da Hora

As obras do prédio do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre, unidade localizada ao lado do Lago do Amor em Rio Branco serão retomadas nesta segunda-feira, 25. Foi o que o garantiu na noite deste domingo, 24, por meio de um vídeo em sua página no Facebook, o governador Gladson Cameli. As obras do Into integram o conjunto de prédios inacabados herdados pela atual gestão.

“Começo a colocar em prática mais uma de minhas promessas que é de dar início às obras do Into (hospital de traumatologia e ortopedia). Estou vencendo os desafios da Saúde com toda a dificuldade. Trazendo especialistas, enfim”, disse o governador.

Ainda pela manhã, o governador participa de uma sessão solene na Assembleia Legislativa em homenagem aos 75 anos da Rádio Difusora Acreana, emissora do Sistema Público de Comunicação do Acre.

Reunião com Bolsonaro

Também nesta segunda-feira, o governador Gladson Cameli irá a Brasília. Ele se reúne com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para tratar sobre as queimadas na Amazônia, principal pauta do governo e da sociedade no momento.

No sábado, Jair Bolsonaro disse à imprensa que se houver necessidade deve visitar os estados da região Norte que atravessam a crise ambiental provocada pelos incêndios florestais. O governador Gladson Cameli acredita na visita do presidente nos próximos dias.

“Quando falo em queimadas eu não brinco com coisa séria. Eu não compactuo em politizar a situação. Eu não trabalho dessa forma”, disse o governador.

Agenda no interior: tapa-buracos e Expoacre Juruá

Ainda durante a semana, Cameli cumpre agenda em Feijó e Tarauacá. Em Feijó, ele acompanha as obras de recuperação da pista do aeroporto da cidade. Já em Tarauacá, o governador deve anunciar parcerias para a recuperação de ruas e ramais.

O governador relembrou que a Expoacre Juruá começa na próxima quinta-feira, 29, em Cruzeiro do Sul. O evento será promovido na avenida Mancio Lima, uma das principais da cidade.

Cameli lembrou ainda que autorizou o pagamento de mais uma parcela do 13º salário atrasado da gestão passada e garantiu que o pagamento integral dos servidores públicos estaduais estará na conta também na próxima quarta-feira, 28.

Comentários