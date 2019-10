Às vésperas do envio do pedido de autorização a Assembleia Legislativa para a renegociação das dívidas do Estado e em meio aos conflitos e debates sobre alterações na LDO, o governador Gladson Cameli reuniu os 17 deputados estaduais de sua base para tentar, mais uma vez, realinhar o discurso entre o Palácio Rio Branco e os parlamentares governistas.

O governo teme que mesmo tendo a maioria esmagadora no Legislativo, pelo menos tese, a base continue em conflito com os interesses do Palácio.

O governo quer, por exemplo, renegociar as dívidas do Estado, que hoje é de R$ 3, 8 bilhões. A ideia é, por meio de um projeto de lei, vendê-la para um só banco e garantir uma economia de R$ 200 milhões ao ano.

“Não tenho culpa do Estado está nesta situação, não foi eu que contraí e não paguei as dívidas do Estado. Todos os municípios que você anda está tudo destruído. Se eu não estivesse enxugando a máquina e correndo atrás de dinheiro, já tínhamos decretados calamidade financeira. Eu não estou sozinho e não podemos dar espaço para quem quer dividir o nosso governo.

Mas o que chama atenção são as conspirações para que as coisas dêem errado. Pessoas tentam me colocar contra minha equipe, contra a base do governo. Já estamos com problemas com relação as emendas de bancada, mas eu não sou como o PT, como todos que não respeitavam o Poder Legislativo”, disse o governador.

O governo ainda tenta alterar a LDO e deve enviar nos próximos dias o projeto de lei criando o Instituto de Saúde, duas das propostas consideradas mais polêmicas e que devem resultar em fortes embates.

Participaram da reunião os deputados Nicolau Júnior, Ghelen Diniz , Cadmiel Bonfim , Luís Gonzaga, Whendy Lima , Luís Gonzaga, Neném Almeida, Manoel Moraes, Meire Serafim, pastor Wagner, Manoel Pedro , Marcos Cavalcante, Josa da Farmácia, Luís Tchê, Chico Viga, José Bestene e Dra. Juliana.

Também participaram o secretário de Relações Politicas e Institucionais, Alisson Bestene, o procurador do Estado, Andrey Hollanda.

