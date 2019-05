David Casseb, direto de Brasília

O governador Gladson Cameli (PP) reafirmou na manhã de hoje, (8) no café com o Presidente Jair Bolsonaro, a necessidade da aprovação, o mais rápido possível, da reforma da Previdência, bem como do alinhamento final do Pacto Federativo para que o País retome seu crescimento e os Estados possam almejar dias melhores.

Reunido com os governadores, o Presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir o apoio para a aprovação da reforma da Previdência, alertando que, caso não se tenha uma tomada de posição mais urgente, o País poderá sofrer consequências sociais e econômicas. Gladson Cameli, em contato com a imprensa, disse que o déficit previdenciário é um dos grandes pesos desfavoráveis na balança econômica do País.

O governador do Acre disse que continua firme na composição de um pensamento único com a bancada federal do estado, para que a aprovação da reforma seja consenso, até como forma de abrir possibilidades de desenvolvimento para o Acre.

Cameli disse ainda que logo após a aprovação da reforma da Previdência, o Pacto Federativo terá que ser também aprovado e colocado em prática. “Não aguentamos mais (estado) sustentar as despesas que por direito seriam da União. A divisão do bolo de receita é muito desigual, para se ter idéia, a União fica com 58 por cento do arrecadado e os estados com apenas 42. Mesmo assim, muitas despesas que não são nossas, dos estados, nós assumimos e criamos um déficit orçamentário que cresce cada vez mais”, frisou o governador.

Comentários