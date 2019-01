O governador Gladson Cameli viaja amanhã para Porto Velho, onde cumpre agenda ligada ao agronegócio, visitando plantações de grãos. Na volta ao Acre, o governador deve vistoriar as obras da ponte sobre o rio Madeira, em fase final de conclusão.

Na agenda, amanhã às 16 horas ele se encontra em audiência com o Governador Marcos Rocha. Às 16h45min terá audiência com os Secretários de Agricultura de Rondônia e de Produção e Agronegócio do Acre. Às 17h30min participará da apresentação da Síntese do Encontro dos dois governadores aos participantes da I Rodada de Negócios para Produção de Grãos entre AC e RO;

No dia 12, às 7 horas acontece a saída da equipe do Governador para Fazenda Grupo Céu Azul, com chegada prevista para 9horas30min em Cujubim. Às 10 horas Gladson visita as instalações da Fazenda e terá espaço reservado para anunciar a abertura do Acre para o Agronegócio.

Às 12 horas será o retorno para Porto Velho. Logo após o almoço, o governador retorna para Rio Branco, devendo fazer uma parada na ponte sobreo Rio Madeira, para inspecionar as obras.

