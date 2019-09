Luciano Tavares

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, será condecorado pelo governador Gladson Cameli com a Ordem da Estrela do Acre, a mais alta honraria do Estado.

A medalha será entregue durante as comemorações do Tratado de Petrópolis, no dia 17 de novembro, quando ocorrerá uma extensa programação em comemoração a data com direito a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Na presença do ministro Moro, Cameli vai entregar 120 novos veículos à Segurança Pública do Acre. Gladson Cameli informou que o convite foi feito a Moro pessoalmente e o próprio ministro reservou em sua agenda o dia 17 de novembro para visitar o Acre e acompanhar as atividades em comemoração ao Tratado de Petrópolis.

