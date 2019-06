Há casos na região de produtores multados em R$ 50 mil, R$ 100 mil pelo órgão ambiental do Estado.

Gladson Cameli relembrou uma promessa que fez aos produtores rurais do Acre na campanha eleitoral de 2018 e disse que vai encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto de lei pedindo a anistia de todas as multas aplicadas pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre, o Imac, aos produtores.

Antes, o chefe do Palácio precisa solicitar à Procuradoria Geral do Estado um parecer técnico sobre o tema para depois encaminhar ao Legislativo o pedido de autorização para que o Imac cancele as multas.

“Tem que deixar trabalhar quem quer trabalhar. Não ficar perseguindo. O pequeno produtor só quer as condições. E eu vou mandar esse projeto pra Assembleia. Vou mandar a Procuradoria fazer um estudo técnico sobre esse assunto. Não quero que ninguém seja multado injustamente, porque o povo só quer trabalhar. E nós temos que dar condições para o pessoal da zona rural trabalhar, porque é a zona rural que leva alimentos para a nossa mesa”, disse Cameli depois de conversar com produtores rurais do ramal do Barro Alto, na Transacreana, zona rural de Rio Branco.

Há casos na região de produtores multados em R$ 50 mil, R$ 100 mil pelo órgão ambiental do Estado. Gladson disse que se souber que o Imac na atual gestão multou alguém vai “puxar o cabelo” do diretor da instituição.

