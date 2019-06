A lei de autoria do deputado estadual Roberto Duarte (MDB) que proíbe fichas sujas de assumir cargos no governo do Estado do Acre deve ser sancionada nesta semana pelo governador Gladson Cameli, que apenas aguarda a chegada do projeto ao Palácio Rio Branco.

A sanção, entretanto, deve ocasionar um ambiente de mal-estar no governo. É que figuras importantes como o atual secretário extraordinário de Articulação, Vagner Sales, que é colega de partido de Duarte, e James Gomes, ex-prefeito de Senador Guiomard, que também tem cargo no atual governo, devem ser enquadrados.

Vagner Sales é condenado por improbidade administrativa. Ele teria usado recurso público, na época em que era prefeito de Cruzeiro do Sul, para asfaltar o ramal Canela Fina, acesso onde fica localizada sua propriedade rural. Por isso, Sales é obrigado pela Justiça Federal a devolver mais de R$ 600 mil aos cofres públicos.

James Gomes também foi condenado por improbidade administrativa. Ele contratou, quando era prefeito de Senador Guiomard, entre 2009 e 2015, servidores públicos sem a realização de concurso, o que é proibido por lei.

Comentários