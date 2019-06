O governador Gladson Cameli visitou neste sábado, 22, acompanhado de assessores, o Parque de Exposições Wildy Viana, espaço na estrada AC-40, que sediará a Expoacre Rural Show entre 27 de julho e 05 de agosto de 2019.

O Parque de Exposições tem 11 hectares. Nos últimos dias o espaço vem recebendo serviços de limpeza, reforma e recuperação dos acessos por onde circularão os visitantes.

Durante a visita, a secretária de Pequenos Negócios e Empreendedorismo, Eliane Sinhasique, que coordena os serviços, mostrou ao governador um mapa da área do parque e fez um rápido balanço do trabalho feito no local até o momento.

O governador Gladson Cameli disse que durante os nove dias de feira toda a estrutura administrativa do Estado vai funcionar dentro do parque.

Cameli confirmou ainda que a Expoacre Rural Show contará com as presenças do governador do Amazonas, Wilson Lima; de Rondônia, Coronel Rocha; de Roraima, Antônio Denarium; e ainda o de São Paulo, João Dória, além do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.

“É a primeira feira do meu governo. E a gente trabalha para errar menos. Com toda dificuldade e com a ajuda da sociedade nós estamos recuperando o parque de exposições em um momento bem oportuno que é o momento da nossa proposta pelo agronegócio e o desenvolvimento.”

Comentários