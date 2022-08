Gleisi Hoffmann é condenada, pela terceira vez, a pagar indenização ao empresário Luciano Hang

A presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, foi condenada a indenizar o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, em R$ 25 mil por publicação falsa que o acusava de sonegação.

O julgamento desta quinta-feira, 28, pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) soma-se a de outros dois processos nos quais a petista já foi condenada por fatos semelhantes a pagar indenizações ao empresário que ultrapassam os R$ 65 mil.

No julgamento, o Tribunal afastou ainda o pedido de indenização de Gleisi por publicação de Hang que satirizou o relacionamento da deputada com Lindbergh Farias. No texto, o empresário ironiza que ambos teriam se conhecido no “PTinder” e poderiam passar a lua de mel em Cuba ou Venezuela.

Ainda, os desembargadores entenderam que por ter feito gesto ofensivo com as mãos à Gleisi, em uma live, Luciano Hang deve pagar a ela uma indenização menor, no valor de R$ 15 mil. A relatoria coube ao desembargador Gilberto Ferreira.

Para o empresário, a disputa judicial é normal. “Como sempre digo, podemos ser concorrentes de ideias, mas não inimigos pessoais. Por isso, esse tipo de situação a gente discute na Justiça e, dessa forma, se eu perco, eu pago, mas se eu ganho, eu cobro”, diz. O valor da indenização será doado para a Apae da comarca onde foi julgado processo.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários