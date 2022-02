Gonzaga visita comunidades mais isoladas do Acre para ouvir demandas dos ribeirinhos

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, visitou durante o final de semana algumas comunidades ribeirinhas mais isoladas do estado do Acre.

Acompanhado do vereador de Cruzeiro do Sul, Márcio da Farinha, o deputado Gonzaga navegou por diversas horas pelo rio Valparaíso até chegar à última comunidade ribeirinha de Cruzeiro do Sul, conhecida pelo nome de Comunidade do Jucá.

No local, Gonzaga conversou com moradores e ouviu deles as reivindicações em relação à saúde, transporte e infraestrutura. Uma das principais demandas das comunidades Três Bocas e Jucá e falta de barcos para transportar pessoas doentes e farinha produzida nas comunidades.

”Neste final de semana fiz questão de visitar a última comunidade do rio Valparaíso, a Comunidade do Jucá, para ouvir de perto as demandas desse povo trabalhador. As comunidades das Três Bocas é Jucá solicitaram barcos emergenciais para transportar doentes. Os produtores são obrigados a vender a farinha para o atravessador por preço baixo por falta de barco pra fazer o transporte até Cruzeiro do Sul”, disse o deputado.

Ao retornarem para Cruzeiro do Sul, Gonzaga e Márcio se reuniram com representantes da prefeitura que se prontificaram a destinar barcos para atender a demanda dos ribeirinhos e produtores rurais.

Segundo relatos de um morador da comunidade, essa foi a primeira vez que um parlamentar visitou a região.

”Desde o dia que nossa comunidade foi fundada até hoje nunca um deputado tinha nos visitado. O deputado Gonzaga foi o primeiro e quero agredecê-lo por vir nos ouvir”, disse.

Gonzaga e Márcio da Farinha aproveitaram as visitas para incentivarem a prática de esportes nas comunidades do Valparaíso. Os parlamentares idealizaram um torneio de futebol no domingo (6) para confraternizar os moradores de várias comunidades locais.

”Além de ouvirmos as demandas do moradores, também aproveitamos para oferecer um momento de lazer para os moradores oferecendo torneios de futebol onde famílias se encontram e confraternizam”, disse Márcio da Farinha.

