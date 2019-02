Jairo Barbosa, de Rio Branco para o oaltoacre

O governador Gladson Cameli assinou na manhã desta segunda feira (11) ao lado do vice-governador de Rondônia, José Jordan, um termo de cooperação técnica para fortalecer a produção, pecuária, agricultura e piscicultura no Acre, tendo as experiências do estado vizinho como referência.

O secretário de Produção de Rondônia, Evandro Padovani ratificou a intenção do estado em auxiliar o Acre com pesquisa e tecnologia nas experiências que o Acre desejar investir. Empresários dos dois estados participam da agenda, que inclui visitas técnicas a Peixes da Amazônia, áreas onde já existe plantio de soja e terras disponíveis para receber a cultura da soja.

No início de janeiro, Gladson foi a Rondônia em busca de apoio para abrir o estado para o agronegócio e agora as autoridades de Rondônia devolvem a visita ofertando a parceria que tem como principal meta ajudar a fortalecer o setor no estado.

As autoridades ligadas às áreas produtivas ligadas ao setor primário nos dois estados acreditam que deste encontro começará a surgir uma nova geopolítica na região que no futuro próximo poderá contar com a participação dos estados do Amazonas e Roraima, conforme avalia o secretário de Agricultura, Evandro Padovani. O vice-governador José Jodan também aposta neste processo de integração da região Norte.

Comentários