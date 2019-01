Déficit orçamentário atual é de R$ 620 milhões. Ou seja, o estado gasta mais do que arrecada

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, recebeu os secretários de Gestão Administrativa, Maria Alice Araújo, de Planejamento, Raphael Bastos, da Fazenda, Semírames Dias e o chefe da Casa Civil, José Ribamar Trindade, na manhã desta quinta-feira, 24, em seu gabinete.

Gladson Cameli obteve um novo relatório sobre a situação financeira do estado. Para equilibrar as contas públicas, os secretários apresentaram medidas de austeridade que serão adotadas durante a gestão.

O secretário de Planejamento disse ao governador que o déficit orçamentário atual é de R$ 620 milhões. Ou seja, o estado gasta mais do que arrecada.

Como medida para dar um novo fôlego econômico, Bastos sugeriu ao governador Cameli o contingenciamento de 15% das despesas pagas por meio de fonte 100, tipo de recurso que não tem vinculação específica e pode ser utilizado livremente pelo poder Executivo.

Segundo a secretária da Fazenda, sem o empenho e o comprometimento da nova gestão em cortar gastos, o estado teria sérias dificuldades em arcar com os compromissos financeiros. Como exemplo, Semírames Dias citou o pagamento do próximo 13º salário dos servidores públicos estaduais.

Comprometido com o futuro do Acre, Gladson Cameli ouviu atentamente as explicações sobre o panorama econômico e determinou que as medidas apresentadas pelos secretários sejam colocadas em prática o mais breve possível.

“A nossa população não pode pagar pelos erros do passado e o meu compromisso é governar para todos. Estou determinando o corte de todos os gastos desnecessários, assim como já fizemos com a reforma administrativa. Vamos fazer todo esforço possível para honrar com os nossos compromissos”, afirmou o governador.

O gestor acreano lembrou o esforço realizado por meio da reforma administrativa. Por ano, a economia aos cofres públicos será de R$ 90 milhões. Recursos estes que serão empregados em áreas prioritárias que beneficiam a população.

Gladson Cameli solicitou que os secretários façam um levantamento completo das finanças para ser apresentado à imprensa na próxima segunda-feira, 28.

Texto: Wesley Moraes - Fotos: Odair Leal/Secom

