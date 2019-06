A presença do prefeito Ivon Rates e dos vereadores Dim Torceira, Erotildes, Clemondes, Gean Bezerra, Raimundinho no evento que marcou o lançamento das obras de recuperação de ramais em Feijó, na última quarta-feira não passou em branco.

Ainda no aeroporto, onde foi recepcionado pela comitiva envirense, Gladson Camelí fez questão de abraçar um a um e destacar o comprometimento do grupo com a ligação entre Feijó e Envira.

Quando discursava diante de centenas de pessoas no centro de Feijó, o governador do Acre destacou a presença do prefeito e dos vereadores de Envira e enalteceu o trabalho encabeçado por Ivon Rates.

” Prefeito Ivon. Sua presença aqui e dos vereadores da sua base, mostram claramente o quanto vocês estão estão empenhados em ver essa ligação terrestre entre o Acre e o Amazonas. Aqui do nosso lado, já determinei que as obras comecem porque precisamos aproveitar o verão. É desse tipo de parceria que a gente precisa, de pessoas que venham para ajudar e não para atrapalhar”, disse Gladson Camelí.

O Deracre vai iniciar a abertura do trecho de 25 km no ramal 9 de agosto, que se estende até a dívida entre os dois estados.

