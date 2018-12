O senador e governador eleito, Gladson Cameli (Progressistas), esteve na manhã deste domingo (02) visitando as famílias atingidas pela cheia do rio Juruá, acompanhado do prefeito Ilderlei Cordeiro, Corpo de Bombeiros Militar e várias autoridades do município de Cruzeiro do Sul.

Gladson visitou os moradores dos bairros Miritizal, Boca do Moa, Várzea, Manoel Terças, Cruzeirinho, Lagoa, Beira Rio, entre outros, lamentou a situação e disse que buscará apoio em Brasília junto aos ministérios caso o nível do rio continue aumentando.

“A alagação traz prejuízos enormes em vários aspectos além do físico, pois também ameaça a saúde das pessoas com doenças infectocontagiosas e além das perdas materiais acarreta danos emocionais para as famílias cujos lares são atingidos devido a mudança na rotina da vida das vítimas”, disse o senador.

A medição do nível do rio Juruá às 18hs do dia 01 de dezembro (sábado) era de 13,52m. Já na manhã deste domingo, às 6h, foi de 13,53m.

As informações oficiais repassadas ao governador eleito na manhã deste domingo é de que 25 famílias foram removidas de suas residências, somando 122 pessoas, sendo 59 adultos e 53 crianças. Doze famílias estão no aluguel social e cinco em casas de familiares. No abrigo Alailton Negreiros estão alojadas oito famílias, somando 33 pessoas, sendo 17 crianças e 16 adultos.

Cameli disse estar preocupado com as famílias que optam por permanecerem em suas casas mesmo expostas aos riscos das enchentes que atingem o município todos os anos. “Uniremos as forças do estado com a prefeitura e buscaremos mecanismos para solucionarmos muitas situações relacionadas aos problemas das enchentes que prejudicam as famílias acreanas nessa época do ano, mas vamos precisar contar também com o apoio da população”, disse Gladson.

O prefeito Ilderlei Cordeiro agradeceu a preocupação e a visita de Cameli ao município neste domingo, afirmando que Gladson não mede esforços para apoiar as famílias de Cruzeiro do Sul independente da dimensão dos problemas. “Somos gratos ao governador eleito Gladson Cameli, que sempre está ao lado de Cruzeiro do Sul e todo o Acre em momentos de desafios como este”, disse Ilderlei.

