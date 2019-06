A aeronave, modelo Esquilo, será uma doação do ministério de Moro para atender a região do Vale do Juruá nas operações de Segurança e serviços emergenciais de Saúde.

Assessoria

O governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha se encontram numa agenda política em Brasília, nesta segunda-feira (17). Lá, eles vão se reunir com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para finalizar os detalhes da vinda de um novo helicóptero para atender a população do Acre.

De acordo com as autoridades locais, a aeronave, modelo Esquilo, será uma doação do ministério de Moro para atender a região do Vale do Juruá nas operações de Segurança e serviços emergenciais de Saúde.

“É um presentão que a gente está recebendo do Ministério da Justiça”, disse Rocha. Pela ocasião, quem assumiu o Estado nesta manhã foi o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior (PP).

