A tesoura do governador Gladson Cameli amanheceu afiada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 07.

De uma única “tacada”, o governador acreano exonerou 25 cargos comissionados da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA). São cargos que variam a CEC de 1 a 7.

Ainda não se sabem os motivos para tantas baixas na secretaria comandada por Paulo Wadt. Vale lembrar que a SEPA é responsável por gerir as políticas públicas na área rural e o agronegócio é a grande aposta do atual governo para fomentar a recuperação econômica do Acre.

