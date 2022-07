Governador Gladson Cameli divulga nota de pesar e solidariedade aos familiares dos pacientes de Xapuri vítimas de acidente na BR 317

O governador do Acre, Gladson Cameli, divulgou no início da tarde desta quarta-feira,27, nota de pesar e solidariedade as famílias das vítimas de um acidente envolvendo uma van que estaria levando pacientes de Xapuri para realizarem tratamento de saúde em Rio Branco, se envolveu em um grave acidente nos limites do município de Capixaba com um caminhão baú na manhã desta quarta-feira.

Segundo a Policia Rodoviária Federal(PRF), o acidente deixou 16 vítimas, 11 sofreram lesões graves e 5 foram a óbitos. E quatro dos pacientes que deram entrada no Pronto Socorro de Rio Branco dois receberam alta e dois seguem hospitalizados com quadro de saúde estável.

Veja a nota pública de pesar do Governador Gladson Cameli

Quero expressar meu mais profundo sentimento de pesar aos familiares das cinco vítimas do acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, 27, na BR-317, próximo à região do Araxá, em Xapuri, que trazia pacientes da região do bairro Sibéria para tratamento de saúde em Rio Branco.

Também expresso minha solidariedade aos quatro passageiros que estão se recuperando no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Neste momento, como governador e cidadão, rogo a Deus que possa dar o consolo necessário aos familiares das vítimas diante de tão grande perda e saúde aos que estão se recuperando.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários