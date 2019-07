O governador do Acre, Gladson Cameli, juntamente com o o vice, Werles Rocha, estará visitando o município de Epitaciolândia, para fazer o lançamento do Programação Ramais do Acre, onde contará com a presença do prefeito Tião Flores e o vice, Raimundo Nonato, o Raimundão, além de convidados.

Em junho passado, Gladson trouxe para os prefeitos, o tão esperado contrato e anuncio das parcerias que irão colocar máquinas dentro dos municípios para que os ramais comecem a dar mais trafegabilidade, aproveitando o verão amazônico.

No dia da assinatura, Tião Flores destacou que, “Estamos sendo beneficiados com R$ 386 mil reais para serem aplicados em ramais de Epitaciolândia. Apesar adas dificuldades que estamos enfrentando, essa parceria com o governo será de importante valia, uma vez que irá beneficiar centenas de famílias na zona rural do nosso Município”.

O evento acontecerá no dia 19, sexta-feira, a partir das 9h00, no mercado municipal Walter Fernandes Farias (Feria Livre).

