Governador Gladson Cameli participa da abertura de seminário que discute segurança pública e economia

Com o objetivo de promover a integração entre os órgãos de defesa, segurança e desenvolvimento econômico e social do Acre, a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra no Acre (Adesg/AC) e Sebrae no Acre, com apoio da Escola Superior de Guerra (ESG), realizou o 2º Seminário de Integração da Defesa, Segurança e Desenvolvimento Econômico e Social no Acre, nesta segunda-feira, 17, no auditório do Sebrae.

Representando o Estado, o governador Gladson Cameli compareceu ao evento, e destacou os avanços na segurança pública no Acre.

“Nossos números de violência vêm caindo, e precisamos diminuir esses números ainda mais. Como um dos exemplos de sucesso do nosso governo, podemos citar o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), que atua em parceria com todas as forças de segurança e resguarda a vida e a soberania do nosso território”, destacou o chefe do Executivo.

Ao longo do dia, diversas entidades da sociedade civil e de segurança pública vai palestrar sobre diversos temas relacionados à segurança e desenvolvimento econômico.

De acordo com Lauro Santos, diretor-técnico do Sebrae e delegado representante da Adesg, é importante relacionar economia e um ambiente seguro e saudável.

“É importante atuar em prol dessa proposta. Tornar um ambiente propício para o desenvolvimento do comércio para os produtores e empreendedores”, afirmou.

Participaram também da solenidade de abertura as seguintes autoridades: a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Waldirene Cordeiro; o representante do prefeito de Rio Branco, Rogério Ferreira; diretor de ensino da ESG, contra-almirante Gilberto Lourenço; o conselheiro do TCE, Valmir Ribeiro; o capitão dos portos de Porto Velho, Marcelo de Souza Barbosa; o comandante do destacamento de controle aéreo de Rio Branco, Edson Barato; o representante da superintendência da Polícia Federal, Vinicius Mitsurasi; o superintendente da Polícia Rodoviária Federal inspetor Getúlio Maia; o superintendente da Agência Brasileira de Inteligência, Eder Manfrim Nonato; o secretário de Estado de Segurança Pública Paulo Cézar dos Santos; e o secretário de Produção e Agronegócio Edivan Azevedo.

O que disseram as autoridades

“Nosso objetivo é contribuir para o nosso país, sobretudo ajudar aqueles que mais necessitam. O Brasil tem um enorme desafio de proteger a Amazônia, e é o que devemos fazer, protegê-la até de nós mesmos, temos um espaço geográfico imenso para cuidar”, disse a desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre, Waldirene Cordeiro.

“Hoje nós temos um cenário que combatemos os crimes transfronteiriços. O Acre é um protagonista numa série de iniciativas, contribuímos no cenário nacional para manutenção das nossas fronteiras. Sem esse trabalho de combate ao crime é impossível se falar em soberania nacional”, comentou Paulo Cézar do Santos, secretário de Segurança Pública.

