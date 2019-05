Durante entrevista à rádio Aldeia FM, o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), falou sobre a situação econômica do Acre e aproveitou para anunciar que empresários de outros estados brasileiros fizeram uma proposta para comprar a Zona de Processamento de Exportação do Acre, a ZPE.

“Recebemos por parte de um grupo de empresários de fora do estado uma proposta de compra da nossa Zona de Processamento de Exportação”, disse o governador.

Gladson também falou sobre a possibilidade de investidores de outros países investirem no estado do Acre como é o caso de empresários chineses que já teriam assinalado com a intenção de aplicar capital no estado.

“Já falei para os empresários acreanos que se quiserem investir no Acre estamos de portas abertas para a iniciativa privada”, concluiu Cameli.

